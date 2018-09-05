Виконком відтермінував закриття перевантажувальної станції на Північній

Сьогодні, 5 вересня, під час позачергового засідання виконавчого комітету Львівської міської ради прийняли рішення дозволити компанії «АВЕ Львів» ще протягом 10 днів здійснювати перевантаження сміття на вулиці Північній,1. Про це з місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Власне керівництво «АВЕ Львів» звернулося з проханням відтермінувати закриття перевантажувальної сміттєвої станції на вулиці Північній,1, з огляду на те, що йде пошук альтернативної ділянки.

Як пояснив директор компанії «АВЕ Львів» Олег Гайовишин, наразі він не може назвати, де саме розташовується ділянка, на якій планують облаштувати нову перевантажувальну станцію. Однак додав, що вона знаходиться за Львовом, в межах 20 км від міста.

Він також зауважив, що наразі тривають перемовини з громадою, оскільки є певний спротив від мешканців. Відтак, наголосив, що за 10 днів підприємство постарається залагодити ситуацію.

Відтак з метою недопущення погіршення санітарного та епідеміологічного стану у Львові, уникнення екологічної катастрофи виконком вирішив дозволити «АВЕ Львів» ще протягом 10 днів перевантажувати ТПВ на вулиці Північній.

Окрім цього, підприємство зобов’язали вжити всіх необхідних технічних, інженерних та інших заходів щодо недопущення скупчення птахів на цій ділянці; дотримуватися чинних вимог нормативних документів, правил та норм, зокрема у частині екологічної безпеки, безпеки польотів повітряних суден, при здійсненні перевантаження сміття. Після завершення терміну дії цього рішення у триденний термін «АВЕ Львів» має привести територію на вулиці Північній,1 у придатний до подальшого використання стан.

Нагадаємо, під час апаратної наради сьогодні, 4 вересня, голова Львівської ОДА Олег Синютка обурився тим, що виконком Львівської міської ради прийняв рішення про закриття сміттєвої перевантажувальної станції на вул. Північній.

Згодом у мерії зокрема наголосили, що ЛОДА відповідно до укладених угод взяла на себе функції з вивозу сміття на 2 роки і місто платить за це немалі кошти.