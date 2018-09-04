Синютка пригрозив Садовому відмовитися від вивозу ТПВ зі Львова і повернути місту «сміттєві повноваження»

Під час апаратної наради сьогодні, 4 вересня, голова Львівської ОДА Олег Синютка обурився тим, що виконком Львівської міської ради прийняв рішення про закриття сміттєвої перевантажувальної станції на вул. Північній. Відтак пригрозив місту повернути «сміттєві повноваження», якщо міська влада не врегулює цю ситуацію. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

Як зауважив голова ЛОДА, у такий спосіб місто блокує вивіз сміття зі Львова.

«Я, чесно кажучи, не розумію для чого місто прийняло рішення закрити перевантажувальну станцію на Північній…Мотивація, що це буде заважати, відразу не сприймається, тому що силами перевізників і департаменту ЖКГ там все повністю очищено і на сьогоднішній день там абсолютно нема ніяких перешкод. Більше того, ваше КП «Спецкомунтранс» розвантажує сміття значно ближче в зоні посадки аеропорту. До речі, коли ЛОДА перебирала на себе функції по забезпеченню життєдіяльності міста, однією з умов була передача в наше управління КП «Спецкомунтранс». До сьогоднішнього дня це не виконано. Чому місто йде на те, щоби блокувати, зривати вивіз сміття? У вас почалася якась нова виборча кампанія чи що?», – звернувся він до керуючої справами виконкому Львівської міськради Марти Литвинюк.

Своєю чергою представниця львівської мерії пояснила, що перевантажувальна станція «Північна» була закрита виконкомом зі вчорашнього дня для уникнення надзвичайних ситуацій.

«А чи є відповідне рішення комісії надзвичайних ситуацій? Виконком що перебирає на себе функції цієї комісії? Ви робите спеціально все для того, щоби місто знову перетворити на хаос. Для чого вам це потрібно, я не розумію», – обурився Олег Синютка.

Відтак він дав розпорядження директору департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарію Романчуку підготувати лист міському голові Львова з вимогою врегулювати ситуацію, у іншому випадку ЛОДА грозиться повернути сміттєві повноваження, які перебрала на себе у 2017 році, назад міській владі.

«Якщо далі буде продовжуватися така ж ситуація, передамо функції з вивозу ТПВ з території міста міській владі. І займайтеся, будь ласка, тими функціями, для яких вас і обирали мешканці Львова…Розумію, що вас болить, що ви з тим не могли справитися, а департамент ЖКГ це вирішив, що з тих грошей, які розходилися невідомо куди і при цьому не вивозилося сміття, залишається купа грошей, які ми сьогодні віддаємо в райони, щоби вони рекультивували полігони. Так не буде, щоби замість того, щоби допомагати, ви ще будете шкодити», – зазначив Олег Синютка.