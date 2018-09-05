У центрі Львова патрульний у позаробочий час затримав грабіжника

У Львові патрульний у позаробочий час затримав грабіжника. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Сьогодні, близько 12 години, патрульний поліцейський 3 батальйону, у свій вихідний день, перебував у магазині на вулиці Дорошенка та почув крик дівчини. Інспектор вийшов на вулицю та побачив, що вона біжить за чоловіком та кричить, що він злодій. Ймовірний зловмисник повернув у проїзд Крива Липа.

«Я миттєво побіг за ним. Там, серед людей від пропав з поля зору, проте підійшла дівчина та описала його більш детально» – розповів патрульний.

Тоді інспектор побачив ймовірного грабіжника та затримав його. Виявилося, що чоловік відволік увагу продавця та виніс з магазину 3 гаманці, які згодом і знайшли в нього в кульку. Патрульний викликав колег. Велопатруль, який прибув, направив на місце події слідчо-оперативну групу.

Дівчина написала заяву про злочин. Слідчий в присутності понятих зробив огляд місця події та вилучив гаманці.