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У «Рава-Руській» прикордонники виявили у вантажівці понад 500 пачок контрабандних сигарет

Юлія Шпак

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Вчора у пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники виявили у вантажному автомобілі 540 пачок контрабандних цигарок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

 

Зазначається, що по смузі руху «червоний  коридор» прибув вантажний  автомобіль «Рено» іноземної реєстрації під керуванням громадянина України. Під час ретельної перевірки вантажівки спільна  оглядова група виявила 540 пачок цигарок. Тютюнові вироби були приховані  за декоративною обшивкою стелі кабіни тягача автомобіля.

Цигарки вилучені і передані працівникам ДФС, сума яких склала більш ніж 14 тисяч гривень.

Прикордонники додають, що протягом 2018 року персоналом Львівського прикордонного загону було  майже 150 тисяч  пачок цигарок на суму майже 800 тис гривень.

Фото: прикордонники

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