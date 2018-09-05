У п'ятницю у Львові стартує VIІ «Фестиваль Партнерства»

У Львові 7-9 вересня проходитиме VIІ «Фестиваль Партнерства», який сприяє розвитку культурної співпраці Польщі та України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Вже традиційно у вересні Генеральне Консульство Республіки Польща у Львові спільно з Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою організовує одну з найбільших українсько-польських подій – «Фестиваль Партнерства».

“Фестиваль Партнерства” сприяє розвитку культурної співпраці Польщі та України, презентує мистецьке життя польських міст та воєводств і відображає творчу діяльність міста Львова та Львівської області. У межах заходу 12 спікерів вестимуть «живу» дискусію із залом. Обговоримо пріоритети розвитку культури та туризму міст і регіонів, механізми підтримки культурного та туристичного середовища. У цьому контексті окреслимо питання міжнародної технічної допомоги. Очікуємо участь низки українських культурних діячів, представників туристичної галузі та партнерів із польської сторони. Це стане майданчиком для напрацювання нових ідей, проектів, ініціатив”, – зазначила т.в.о директора департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської ОДА Оксана Благовісна.

Для участі у Фестивалі до Львова прибудуть офіційні делегації від польських воєводств та міст-побратимів Львова. Разом із львівськими колегами їхні польські партнери, політичні, громадські та культурні діячі ділитимуться досвідом на “Форумі Партнерства”. Цього року дебати стосуватимуться культури, туристичного розвитку міст і його впливу на історичні міста та життя мешканців.

“Цей проект підкреслює винятковість контакту з Львівщиною польських партнерів. І цей контакт у плані співпраці органів влади на місцях є чи не найрезультативнішим в Україні. Про це засвідчує кількість міст та воєводств, які цьогоріч приїдуть на фестиваль із Польщі. Програма самого заходу розроблена так, щоб кожна його частина була цікавою та пізнавальною для гостей”, – розповів Генеральний Консул Республіки Польща у Львові Рафал Вольскі.

За його словами, на площі Ринок розміститься сцена “Фестивалю Партнерства”, де протягом 7-8 вересня виступатимуть українські і польські музичні колективи різноманітних напрямів.

Також на площі Ринок на промо-стендах представлятимуть свої туристичні перлини та освітні програми партнери Львова – польські міста і воєводства. Цьогорічною родзинкою буде Мобільне велосипедне містечко – місце у якому наймолодші учасники зможуть навчитись безпечно їздити на велосипеді через перехрестя та потенційно небезпечні місця.

У програмі фестивалю заплановані різножанрові виставки–місто Варшава представить фото-виставку “Газетні фотографії Варшава у 1918-1939 роках”, місто Єленя Гура привезе виставку “Карконоші – перлина сілезьких краєвидів” з фондів Музею в Карконошах, а з міста Кєльце до Львова приїдуть виставки Магдалени Лесьняк “В мережі” та Рафала Урбанського “QR – реінтерпретація”.