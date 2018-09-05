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Новояворівськ запрошує на арт-фестиваль

Дарина Смеречанська

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Мешканців області запрошують 8–9 вересня у Новояворівський міський краєзнавчий музей на Фестиваль громадської активності «АртЛіто». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Розпочнеться фестиваль у суботу, 8 вересня, об 11:00 год.

У програмі – цікаві майстерні, мотиваційні тренінги, історії успіху, народні танці, Тріо бандуристів «Мальованка», настільні ігри, що сприяють розвитку особистих якостей та громади.

Програма:

11:00-12:00 Відкриття фестивалю ArtLito:

Круглий стіл «Мистецькі традиції Яворівщини»

Презентація карти м. Новояворівська

Тріо бандуристів «Мальованка»

12:00-15:00

Майстерня стратегічного розвитку Новояворівська – настільна кооперативна гра-стратегія «Світ громад»

Майстер-клас «Розмальовування медового пряника»

Тренінг «Побудова команди та роль лідера»

Майстер-клас «Створюємо картини з яєчної шкарлупи»

13:00-16:00

Тренінг «Основи фінансової грамотності. Гра «Грошовий потік»

Майстер-клас «Малюємо кавою»

16:30-19:00

Настільна кооперативна гра-стратегія «Світ громад»

Майстер-клас «Розпис яворівської забавки»

Майстер-клас народного танцю

19:00 Закриття фестивалю ArtLito

 

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