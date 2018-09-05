Новояворівськ запрошує на арт-фестиваль

Мешканців області запрошують 8–9 вересня у Новояворівський міський краєзнавчий музей на Фестиваль громадської активності «АртЛіто». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Розпочнеться фестиваль у суботу, 8 вересня, об 11:00 год.
У програмі – цікаві майстерні, мотиваційні тренінги, історії успіху, народні танці, Тріо бандуристів «Мальованка», настільні ігри, що сприяють розвитку особистих якостей та громади.
Програма:
11:00-12:00 Відкриття фестивалю ArtLito:
Круглий стіл «Мистецькі традиції Яворівщини»
Презентація карти м. Новояворівська
Тріо бандуристів «Мальованка»
12:00-15:00
Майстерня стратегічного розвитку Новояворівська – настільна кооперативна гра-стратегія «Світ громад»
Майстер-клас «Розмальовування медового пряника»
Тренінг «Побудова команди та роль лідера»
Майстер-клас «Створюємо картини з яєчної шкарлупи»
13:00-16:00
Тренінг «Основи фінансової грамотності. Гра «Грошовий потік»
Майстер-клас «Малюємо кавою»
16:30-19:00
Настільна кооперативна гра-стратегія «Світ громад»
Майстер-клас «Розпис яворівської забавки»
Майстер-клас народного танцю
19:00 Закриття фестивалю ArtLito
Дарина Смеречанська