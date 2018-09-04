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З наступного року львів’яни можуть отримати від міськради гроші на реставрацію вікон

Олена Карп'юк

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Із наступного року у Львівській міськраді планують започаткувати програму співфінансування реставрації вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

«Щотижня на засіданні адміністративної комісії ми розглядаємо правопорушення законодавства про охорону історичної спадщини щодо незаконних дій, вчинених фізичними особами на об’єктах культурної спадщини Львова в центральній частині міста. Найпоширеніше порушення — це встановлення пластикових вікон замість дерев’яних. Оскільки головна ціль нашої комісії є не накладанням максимальної кількості штрафів, а збереженням культурної спадщини Львова, тому було прийнято рішення, щоб із наступного року розпочала роботу програма співфінансування реставрації вікон у будинках.

Отож 19 вересня, о 18:00 год., у великій сесійній залі будемо обговорювати модель цієї програми, логістику, співвідношення фінансування. Усіх зацікавлених запрошуємо взяти участь в обговорені», — розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Також він додав, що в межах цієї програми мешканцям, що живуть у пам’ятках архітектури у центральній частині Львова, із міського бюджету виділятимуть частину коштів на реставрацію вікон.

Зазначимо, зараз у Львові діє програма співфінансування реставрації історичних дверей і брам. Кошти на покриття 70% вартості робіт виділяє міська рада, а мешканці доплачують інші 30%. Відтак цього року вже встигли повністю відреставрувати 5 об’єків.

Нагадаємо, цього тижня за самовільну заміну дерев’яних дверей і вікон на металопластикові адміністративна комісія при виконкомі міської ради оштрафувала ще сімох львів’ян.

Все, що потрібно знати про штрафи за пошкодження пам’яток архітектури у Львові, читатйте тут.

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