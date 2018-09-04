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Ввести електронний читацький квиток у бібліотеках Львова планують до кінця року

Наталя Дуляба

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До кінця 2018 року у всіх 40 бібліотеках Львова планують запровадити єдиний електронний читацький квиток. Реєстрація в одній з бібліотек автоматично зробить людину читачем усіх книгозбірень. Про це сьогодні, 4 вересня, повідомила в.о. начальника управління культури Львівської міської ради Наталія Бунда, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Ми хочемо, щоб бібліотеки були ще комфортнішими і ближчими до людей. Тому ми впроваджуємо програму електронного читацького квитка, тобто на всі  40 дитячих і дорослих філій буде введений єдиний електронний читацький квиток. Зареєструватись у будь-які бібліотеці можна буде через комп’ютер і при цьому автоматично стати читачем всіх 40 бібліотек міста.

Крім цього, єдиний електронний читацький квиток дає доступ до всіх книг, які є в бібліотеці. Конкретну книгу можна буде бронювати і забирати її протягом 24 годин. Це все спрощує всю процедуру для самого читача і економить його час. Також ми хочемо звільнити бібліотекарів від паперової роботи, автоматизувати систему та оцифрувати все, щоб бібліотекар мав більше часу для спілкування з відвідувачами. Адже насправді бібліотекар – це культурний менеджер, проектний менеджер, людина-комунікатор із громадою», – розповіла Наталія Бунда.

За її словами, для впровадження єдиного електронного читацького квитка у бібліотеках Львова потрібно закупити необхідну техніку та провести навчання бібліотекарів. І незважаючи на такий чималий об’єм роботи, ввести електронний читацький квиток планують до кінця цього року.

Нагадаємо, Програму «Електронна бібліотека» на 2018-2020 роки, яка передбачає введення єдиного електронного читацького квитка, у міській раді Львова затвердили на початку червня. Також всі бібліотеки мають під’єднати до Інтернету та запровадити в них електронний каталог й документообіг.

Як повідомляв Львівський портал, до 2020 року міські бібліотеки матимуть власну базу електронних книг, в тому числі й закордонних.

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