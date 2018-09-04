У вересні на Львівщині відкриють вісім футбольних полів зі штучним покриттям

У вересні цього року на Львівщині відкриють 8 нових футбольних полів зі штучним покриттям. Наприкінці 2018-2019 роках у області збудують 32 футбольні майданчики. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На облаштування цих спортивних об’єктів скерують 47 млн гривень. З них 23 млн 558 тис грн передбчено програмою «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України», ще 23,5 млн – співфінансування із місцевих бюджетів.

Зазначимо, у 2017 році на території Львівської області за кошти програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» збудовано 18 нових футбольних полів зі штучним покриттям. На реалізацію будівництва з державного бюджету виділили 13,4 млн гривень.