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На Львівщині відбудуться спортивні змагання між головами сільрад та ОТГ

Дарина Смеречанська

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У в селі Солонка Пустомитівського району з нагоди Дня фізичної культури та спорту 8 вересня відбудуться Обласні змагання серед голів сільських, селищних рад, голів і старост об’єднаних територіальних громад Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Змагання відбудуться на спортивній базі Солонківської ЗОШ I-III ст. Приїзд команд до 10:30 год. Урочисте відкриття об 11 год.

У програмі змагань: футзал (чоловіки), волейбол (чоловіки), теніс настільний (жінки та чоловіки), шахи (чоловіки), шашки (жінки), гирьовий спорт (чоловіки) та дартс (чоловіки і жінки).

Формування команд особистих змагань в ігрових видах відбуватимуться за згодою або жеребкуванням.

Організовує захід Львівська територіальна організація ВФСТ «Колос».

 

 

 

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