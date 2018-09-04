На Львівщині відбудуться спортивні змагання між головами сільрад та ОТГ

У в селі Солонка Пустомитівського району з нагоди Дня фізичної культури та спорту 8 вересня відбудуться Обласні змагання серед голів сільських, селищних рад, голів і старост об’єднаних територіальних громад Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Змагання відбудуться на спортивній базі Солонківської ЗОШ I-III ст. Приїзд команд до 10:30 год. Урочисте відкриття об 11 год.

У програмі змагань: футзал (чоловіки), волейбол (чоловіки), теніс настільний (жінки та чоловіки), шахи (чоловіки), шашки (жінки), гирьовий спорт (чоловіки) та дартс (чоловіки і жінки).

Формування команд особистих змагань в ігрових видах відбуватимуться за згодою або жеребкуванням.

Організовує захід Львівська територіальна організація ВФСТ «Колос».