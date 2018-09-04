У Львові пройде міжнародний турнір з водного поло. Календар матчів

У п’ятницю, 7 вересня, у Львові, на водному майданчику басейну СКА (вулиця Клепарівська, 39/А), стартує третій за ліком міжнародний турнір з водного поло LVIVOPEN WATER POLO CUP — 2018. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Упродовж трьох днів, із 7 по 9 вересня, за почесний трофей вестимуть боротьбу шість команд з чотирьох країн: чинний володар призу національна збірна Білорусі, польська команда «Окмер» ЛСТВ з Лодзі, два словацькі клуби — «Хорнетс» з Кошице і ВК «Новаки» з однойменного міста, а також дві львівські команди — ЛУФК і чинний чемпіон України «Динамо», яке в двох попередніх турнірах зазнавало поразок у фінальних матчах.

На попередньому етапі учасників змагань буде розділено на дві групи, в яких команди зіграють між собою міні-турнір в одне коло. Переможці груп в очному протистоянні у заключній грі турніру й визначать володаря Відкритого Кубка Львова-2018. Команди, які займуть у групах друге місце, розіграють бронзовий комплект нагород.

Додамо, що вхід на матчі для усіх категорій вболівальників — вільний. А в заключний день змагань для присутніх на іграх глядачів буде проведено розіграш цікавих призів від ГО «Львівська міська федерація водного поло». Про це повідомляє прес-служба львівського «Динамо».

Головний суддя — суддя національної категорії Євген Наумчик (Львів).

Склад груп попереднього етапу

Група «А»:

«Динамо» (Львів, Україна)

ВК «Новаки» (Словаччина)

«Окмер» ЛСТВ (Лодзь, Польща)

Група «В»:

ЛУФК (Львів, Україна)

Збірна Білорусі

«Хорнетс» (Кошице, Словаччина)

КАЛЕНДАР МАТЧІВ ПОПЕРЕДНЬОГО ЕТАПУ

7 вересня (п’ятниця)

Перший тур

17.00. Група «А». ВК «Новаки» (Словаччина) — «Окмер» ЛСТВ (Лодзь, Польща)

18.15. Група «Б». «Хорнетс» (Кошице, Словаччина) — ЛУФК (Львів, Україна)

8 вересня (субота)

Другий тур

10.00. Група «Б». Збірна Білорусі — «Хорнетс» (Кошице, Словаччина)

11.15. Група «А». «Динамо» (Львів, Україна) — «Окмер» ЛСТВ (Лодзь, Польща)

Третій тур

17.00. Група «Б». ЛУФК (Львів, Україна) — Збірна Білорусі

18.15. Група «А». «Динамо» (Львів, Україна) — ВК «Новаки» (Словаччина)

КАЛЕНДАР СТИКОВИХ МАТЧІВ

9 вересня (неділя)

10.00. Гра за п’яте місце

11.15. Гра за третє місце

12.30. ФІНАЛ