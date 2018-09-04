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Післязавтра у Львові розпочнеться форум «Молодіжна столиця України»

Дарина Смеречанська

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У Львові 6-7 вересня відбудеться перший Всеукраїнський форум «Молодіжна столиця України». Його відвідувачами стануть 1500 осіб з різних областей України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Зі 100% усіх зареєстрованих учасників на Форум, майже 45% – мешканці Львівської області. Відтак, розуміємо, що нам буде куди рухатися в напрацюванні спільних питань чи вирішенні проблемних моментів у моложіній політиці Львівщини. Важливо також те, що у програмі форуму Молодіжної столиці однією із наскрізних тем є працевлаштування молоді. Для нас це є особливо значимим, адже Львівська обласна державна адміністрація в останні місяці співпрацює з Міністерством молоді та спорту України у напрямку напрацювання проекту Національного плану дій з питань зайнятості молоді», – зазначила провідний спеціаліст відділу молодіжної політики Львівської ОДА Ірина Полєтуха.

Також вона наголосила на тому, що на участь в офіційному відкритті візьме міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

Із програмою заходу можна ознайомитися тут.

 

 

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