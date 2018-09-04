Scale Models Fest: наступного тижня у Львові покажуть військову техніку АТО

15−16 вересня у Львівському палаці мистецтв відбудеться шоста всеукраїнська виставка-конкурс масштабних моделей Lviv Scale Models Fest. На ній будуть представлені роботи авторів з України, Польщі, Литви та Білорусі, також окремо виділять українську військову техніку АТО. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

«Головною метою виставки є популяризація технічної творчості серед дітей, молоді та дорослих. Пропаганда осмисленого, корисного дозвілля, котре приносить нові знання та навики, розвиває дрібну моторику, інженерне мислення та технічну ерудицію, а також, художній смак. Із першої, власноруч збудованої в дитинстві чи юнацтві моделі починався професійний шлях багатьох всесвітньо відомих конструкторів та інженерів. Моделювання є цілком серйозним методом інженерного проектування.

Важливою метою виставки є патріотичне виховання. Бо, як не дивно, моделізм — дієвий інструмент патріотичного виховання, популяризації Збройних Сил України та добрий стимул для зацікавлення військово-технічною історією. Тому в межах виставки, окрім конкурсів в «класичних» категоріях, окремо і особливо буде виділена тематика української військової техніки АТО», — розповів голова оргкомітету, голова правління ГАІТЕТ Юрій Кисіль.

Стати учасником виставки-конкурсу може кожен моделіст. Можна виставити свої моделі на конкурс або тільки на виставку. Для участі потрібно зареєструватися на сайті виставки чи на місці проведення у день відкриття до 11:00 год.

Представлені на конкурс моделі оцінюватимуть в 95 категоріях, в тому числі 18 категорій — для юніорів у двох вікових групах. Також будуть вручатися Гран-прі — приз глядацьких симпатій та спеціальні призи спонсорів та партнерів.

Години роботи виставки: субота, 15 вересня, — 10:00−19:00; неділя, 16 вересня, — 10:00−16:00. Також у межах Lviv Scale Models Fest відбудуться майстер-класи для початківців та давно практикуючих моделістів.

Зазначимо, що Lviv Scale Models Fest сьогодні вважають найкращою виставкою такої тематики в Україні, вона є улюбленою та традиційною для моделістів. Вони спеціально готуються до неї та привозять свої найкращі моделі. Також багато виробників місцевого та світового рівня демонструють на виставці свої новинки.