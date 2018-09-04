На Львівщині на хабарі спіймали заступника начальника митниці

Заступнику начальника відділу митного оформлення №4 митного поста «Грушів» Львівської митниці ДФС повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Чоловіку інкримінують ч.3 ст.368 КК України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Встановлено, що правопорушник вимагав та отримав від громадянина України 2 тисячі гривень неправомірної вигоди.

Кошти призначались за безперешкодний пропуск на територію України, (без митного оформлення) придбаного ним товару – електроінструментів.

Вирішується питання про обрання вказаній особі міри запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Крім цього, у ході досудового розслідування задокументовано низку аналогічних фактів отримання неправомірної вигоди службовими особами зазначеного підрозділу Львівської митниці ДФС.

Також, під час санкціонованих обшуків транспортних засобів, на яких пересувались службовці, було виявлено та вилучено близько 300 тисяч гривень грошових коштів, щодо яких вирішується питання про арешт.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.