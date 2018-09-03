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СБУ спіймала на хабарі трьох працівників митного поста «Грушів»

Юлія Шпак

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На Львівщині працівники СБУ спільно з обласною прокуратурою викрили на систематичних хабарах трьох працівників митного посту «Грушів». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ.

 

Правоохоронці встановили, що митники налагодили механізм отримання неправомірної вигоди за нестворення штучних перешкод для підприємців під час митного оформлення товарів.

Оперативники спецслужби задокументували сім епізодів отримання зловмисниками хабарів на загальну суму майже тринадцять тисяч гривень. Правоохоронці затримали правопорушників в одному із населених пунктів Яворівського району.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Фото: СБУ

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