Зловмисникам, які хотіли викрасти у Львові причіп, «світить» до 6 років тюрми

Двом чоловікам, серед яких – працівник поліції охорони Львівщини, що намагались викрасти у Львові причіп, суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Слідчі Личаківського відділу Нацполіції розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно двох 25-річних мешканців Пустомитівщини, один із яких є чинним працівником Управління поліції охорони Львівщини.

Обох підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України (відкрите викрадення чужого майна).

30 серпня ввечері зловмисники намагались заволодіти причепом, припаркованим на вул. Переможній. Чоловіки пошкодили металевий ланцюг, який фіксував транспорт до дерева, прикріпили його до свого автомобіля та покинули місце злочину. Проте незадовго за «гарячими слідами» їх викрили і затримали.

Зараз правопорушникам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У разі доведення вини, їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.