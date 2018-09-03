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На Львівщині відкрили три нові школи

Дарина Смеречанська

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Сьогодні, 3 вересня, одночасно зі стартом нового навчального року на Львівщині відкрили відразу три школи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Так, сьогодні урочисто відкрили школи у с. Лосинець Турківського району, у с. Оброшине Пустомитівського району та в с. Верхня Рожанка Сколівського району.

У новозбудованій Лосиненській ЗОШ І-ІІ ст. цього року навчатимуться 63 учні. Школа повністю обладнана та технічно оснащена відповідно до вимог «Нової  української школи»  –  для першокласників створені всі умови для навчання за новими стандартам та вимогами.

У Верхньорожанківський ЗЗСО І-ІІ ступенів навчатимуться близько 200 дітей, яким до того доводилось відвідувати уроки у три зміни. Також у закладі загальної середньої освіти села Верхня Рожанка передбачили групу дошкільного віку.

Зазначимо, що будівництво школи у с. Верхня Рожанка розпочали майже 20 років тому.

Школа у с. Оброшине пройшла комплексну реконструкцію. Загалом в Оброшинській ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Лева Шанковського навчаються 544 учні.

Фото: Львівська ОДА

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