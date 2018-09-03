У мерії за удвічі зниженою ціною продають нежитлове приміщення на Зеленій

Управління комунальної власності Львівської міської ради повідомляє про проведення аукціону в системі ProZorro зі зниженням стартової ціни на 50% об’єкта на вул. Зеленій, 153. Прийом заяв триває до 10 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Початкова ціна об’єкту вул. Зеленій, 153 була 12,7 млн. грн., проте, відповідно до умов продажу майна в системі ProZorro, другий етап продажу (якщо під час першого етапу об’єкт не придбали) оголошують зі зниженням стартової ціни на 50%. Тому вартість цього об’єкту тепер становить 6,3 млн. грн.

Усіх охочих запрошують до участі в аукціоні

Додаткова інформація — за тел.: 235 68 54.

Нагадаємо, управління комунальної власності міської ради Львова повторно виставило на аукціон нежитлове приміщення на вул. Дорошенка, 37 за зменшеною удвічі ціною.