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У Львові затримали двох рецидивістів, які напали з ножем на 18-річного хлопця

Дарина Смеречанська

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У Львові правоохоронці затримали зловмисників, причетних до розбійного нападу на 18-річного мешканця Миколаївської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Неодноразово судимим 32-річному львів’янину та 42-річному мешканцю міста Новояворівськ суд невдовзі обере міру запобіжного заходу.

Так, 1 вересня у Залізничний відділ поліції надійшло повідомлення від 18-річного жителя Миколаївської області про те, що близько третьої ночі на вулиці Залізничній у Львові двоє чоловіків побили його і, погрожуючи ножем, заволоділи мобільним телефоном «Lenovo» та гаманцем, в якому знаходились банківські картки і гроші.

Під час оперативно-розшукових заходів працівники Залізничного відділу поліції спільно з патрульними встановили, що до скоєння злочину причетні 32-річний львів’янин та 42-річний мешканець міста Новояворівськ. Зловмисники, у яких правоохоронці вилучили речові докази, вже були неодноразово судимі за скоєння грабежів, крадіжок та злочинів, пов’язаних з наркотиками.

Їх затримано в порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.187 (розбій) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від семи до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

 

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