У Червонограді полісмени впіймали «на гарячому» квартирного злодія

Мешканець Червонограда, пошкодивши вікно, проник у квартиру та намагався викрасти побутову техніку та інше майно. Правоохоронці впіймали зловмисника «на гарячому». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Червоноградський відділ поліції 2 вересня близько першої години ночі надійшло повідомлення від перехожого про те, що невідомий чоловік проник через вікно у квартиру, розташовану в одному з будинків по вулиці Стуса у Червонограді.

На місце події прибула група реагування патрульної поліції Червоноградського відділу поліції, наряд поліції охорони та слідчо-оперативна група. Правоохоронці затримали 28-річного місцевого мешканця, котрий саме намагався вчинити крадіжку побутової техніки та іншого майна з помешкання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.15 (замах на злочин) ч.3 ст.185 ( крадіжка) КК України. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.