ОСТАННІ НОВИНИ

У Червонограді полісмени впіймали «на гарячому» квартирного злодія

Дарина Смеречанська

|

Мешканець Червонограда, пошкодивши вікно, проник у квартиру та намагався викрасти побутову техніку та інше майно. Правоохоронці впіймали зловмисника «на гарячому». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Так, у Червоноградський відділ поліції 2 вересня близько першої години ночі надійшло повідомлення від перехожого про те, що невідомий чоловік проник через вікно у квартиру, розташовану в одному з будинків по вулиці Стуса у Червонограді.

На місце події прибула група реагування патрульної поліції Червоноградського відділу поліції, наряд поліції охорони та слідчо-оперативна група. Правоохоронці затримали 28-річного місцевого мешканця, котрий саме намагався вчинити крадіжку побутової техніки та іншого майна з помешкання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.15 (замах на злочин) ч.3 ст.185 ( крадіжка) КК України. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома

У лютому 2016 року у Шпиталі імені Митрополита Андрея Шептицького впровадили новий напрямок діяльності відділення паліат...

Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...