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Ryanair запустив українським клієнтам знижки на честь відкриття рейсів з Києва

Соломія Григор'єва

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Щоб відсвяткувати запуск своїх перших рейсів в Україні, компанія Ryanair випустила квитки з Києва лише за € 14.99 для подорожей у жовтні та листопаді, які доступні лише для бронювання на веб-сайті Ryanair.com до півночі середи (5 вересня). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі авіакомпанії.

 

«Ми з задоволенням офіційно запускаємо наші перші українські рейси до Берліна. Українські клієнти та відвідувачі можуть з нетерпінням чекати навіть низьких тарифів, коли вони проводять заздалегідь замовлення на їхні вихідні, адже ніколи не було кращого часу, щоб забронювати дешевий квиток з Києва.

Щоб відсвяткувати запуск рейсів, ми квитки для продажу з Києва лише з € 14.99 для подорожей у жовтні та листопаді, які доступні для бронювання до півночі середи, 5 вересня. Оскільки ці дивовижні низькі тарифи будуть швидко закінчаться, клієнти повинні зайти на сайт www.ryanair.com і уникати зникнення», – розповів заступник директора з продажу та маркетингу Ryanair CEE & Balkans Денис Барабас.

«Я хотів би привітати всіх українців та авіакомпанії Ryanair, європейської авіакомпанії №1, з офіційним запуском польотів до України. Вступ Ryanair до України є однією з найважливіших подій для повітряного простору України за останні роки. Сьогодні ми вітаємо перший рейс з Берліна. Через високий попит на пасажир, рейс працює на 2 місяці раніше, ніж планувалося. Це найкращий доказ того, що ми робимо правильні речі, об’єднуючи український державний та міжнародний бізнес. Бажаю успішних операцій Ryanair в Україні, а також цікаві та доступні подорожі для наших громадян», – зазначив на відкритті рейсу міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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