Мейлах Шейхет відмовився приймати символічний ключ від зруйнованих синагог Львова

Вчора, 2 вересня, у Львівській міській раді урочисто вручали символічний ключ від синагог представникам організації й ініціатив, які досліджують, зберігають та популяризують єврейську спадщину Львова та регіону. Втім директор «Єврейського відродження» і Центру дослідження юдаїки Мейлах Шейхет відмовився прийняти таку нагороду від місцевої влади. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

Мейлах Шейхет зазначив, що Львів відкинув європейські дні єврейської культури, замінивши їх врученням символічних ключів від синагог. Відтак він відмовився приймати таку нагороду, пояснивши цей вчинок так:

«Відповідно до юдейських принципів я не можу прийняти символічний ключ тому, що автентична єврейська спадщина піддається тортурам, вандалізму, комерціалізації або ігнорується у Львові.

По сьогодні єврейські кладовища у Львові окуповані базарами, незаконною забудовою, єврейські масові поховання не увічненні, синагоги та їхні залишки використовуються не за призначенням задля комерційних та політичних потреб, включаючи ревізіонізм Голокосту. Все це місцевій та світовій єврейській громаді спричиняє тяжкий біль. З великою пошаною до Вас (осіб, що таки прийняли нагороди-ключі, – ред.) я не можу прийняти будь-яке вшанування від організаторів цієї події».

Зазначимо, що уеремонія «Ключ до міста: повернення пам’яті про минуле» відбулася у міській раді з нагоди 75-ої річниці ліквідації гетто та Янівського концтабору у Львові, які відбуватимуться в різних локаціях міста. Ці заходи є частиною цілорічної програми «Lwów, לעמבערג‎, Львів, Lemberg’43: Місто, яке (не) пережило», що об’єднала низку інституцій для проведення різноформатних меморіальних заходів, щоб вшанувати єврейських мешканців нашого міста та регіону, які стали жертвами Голокосту.

Нагадаємо, Мейлах Шейхет активно виступав проти «Простору синагог», що на вул. Федорова, 27, оскільки міська рада Львова вирішила облаштувати її на місці руїн синагони «Турей Загав» («Золотої Рози»).

А наприкінці травня цього року Верховний суд скасував право власності Львівської міської ради на «Простір синагог».

Фото: Leopolis.news