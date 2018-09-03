ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують на паломництво до Литви

Юлія Шпак

|

Римо-католицька парафія св. Йоана Павла І І у Львові запрошує усіх на паломництво до Литви на зустріч з Папою Франциском. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Програма:

21 вересня, 19.00 — виїзд зі Львова;

22 вересня — відвідання Вільнюса, обід, участь у зустрічі Папи Франциска з молоддю перед катедрою у Вільнюсі; ночівля у школі в Каунас (взяти спальник і карімат);

23 вересня — участь у Службі Божій з Папою в Каунас;

24 вересня, 08.00 — повернення до Львова.

Зголошуватись — у каплиці св. Йоана Павла І І, с. Сокільники (вул. Стрийська 6, перша зупинка за автовокзалом у напрямку «Ашана»), щоденно, 8.00 — 10.00; 18.00 — 20.00; неділя 8.00 — 14.00.

Поїздка платна. Контактний телефон: 097 517 06 42.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома

У лютому 2016 року у Шпиталі імені Митрополита Андрея Шептицького впровадили новий напрямок діяльності відділення паліат...

Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...