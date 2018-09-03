Львів’ян запрошують на паломництво до Литви

Римо-католицька парафія св. Йоана Павла І І у Львові запрошує усіх на паломництво до Литви на зустріч з Папою Франциском. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Програма:

21 вересня, 19.00 — виїзд зі Львова;

22 вересня — відвідання Вільнюса, обід, участь у зустрічі Папи Франциска з молоддю перед катедрою у Вільнюсі; ночівля у школі в Каунас (взяти спальник і карімат);

23 вересня — участь у Службі Божій з Папою в Каунас;

24 вересня, 08.00 — повернення до Львова.

Зголошуватись — у каплиці св. Йоана Павла І І, с. Сокільники (вул. Стрийська 6, перша зупинка за автовокзалом у напрямку «Ашана»), щоденно, 8.00 — 10.00; 18.00 — 20.00; неділя 8.00 — 14.00.

Поїздка платна. Контактний телефон: 097 517 06 42.