Львів’ян запрошують на паломництво до Литви

Римо-католицька парафія св. Йоана Павла І І у Львові запрошує усіх на паломництво до Литви на зустріч з Папою Франциском. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
Програма:
21 вересня, 19.00 — виїзд зі Львова;
22 вересня — відвідання Вільнюса, обід, участь у зустрічі Папи Франциска з молоддю перед катедрою у Вільнюсі; ночівля у школі в Каунас (взяти спальник і карімат);
23 вересня — участь у Службі Божій з Папою в Каунас;
24 вересня, 08.00 — повернення до Львова.
Зголошуватись — у каплиці св. Йоана Павла І І, с. Сокільники (вул. Стрийська 6, перша зупинка за автовокзалом у напрямку «Ашана»), щоденно, 8.00 — 10.00; 18.00 — 20.00; неділя 8.00 — 14.00.
Поїздка платна. Контактний телефон: 097 517 06 42.
Юлія Шпак