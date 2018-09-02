У Львові замінували торговий центр

Сьогодні, 2 вересня, близько 17:00 год., до поліції зателефонував анонім і повідомив про замінування торгового центру «Форум Львів», що на вул. Під Дубом. Про це Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

«На місце події негайно виїхали правоохоронці, вибухотехніки, кінологи та працівники інших спецслужб. Зараз проводиться евакуація персоналу та відвідувачів торгового центру», – розповіла Світлана Добровольська.

Зазначимо, протягом останніх кількох місяців аноніми регулярно повідомляють про замінування у Львові торгових центрів, фітнес-клубів та офісів. Жодного разу вибухонебезпечних речовин правоохоронці там не виявляли.

Також СБУ з’ясувала, що масові фейкові повідомлення про замінування у Львові, надходять із Росії.