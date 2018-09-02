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У Львові спіймали квартирного злодія

Олена Карп'юк

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Вчора вночі, 1 вересня, патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Хімічній невідомий проник у квартиру. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

«Поки інспектори їхали на вказану адресу, власниця квартири розповіла, що чоловік, який потрапив до її оселі, вистибнув у вікно. Патрульні почали перевіряти прилеглі двори та виявили чоловіка, який був весь у подряпинах та у брудному одязі. Жінка сказала інспекторам, що він може бути тим, хто потрапив до її домівки», – йдеться у повідомленні.

Як з’ясували патрульні, чоловік, якого підозрюють у проникненні в чуже житло, є 22-річним львів’янином. Його передали слідчим Шевченківського відділу поліції.

Фото: патрульна поліція

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