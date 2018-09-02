На Личаківській на території колишньої військової частини загорілась будівля

Сьогодні, 2 вересня, на вул. Личаківській, 105 загорілась закинута будівля контрольно-пропускного пункту колишнього військового містечка №85. Про це у Facebook повідомив працівник поліції Ігор Зінкевич, передає Львівський портал.

За словами Зінкевича, пожежа у закинутій будівлі спалахнула орієнтовно о 17:00 год. На місце події вже виїхали рятувальники.

Зазначимо, на вул. Личаківській, 105 розташований майновий комплекс військового містечка № 85. Раніше він перебував у власності Винниківської міської ради, однак у квітні цього року Львів прийняв його на свій баланс. Тепер там міська рада планує облаштувати музичну школу.

Фото: Ігор Зінкевич