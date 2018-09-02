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МОН оприлюднило онлайн-версію шкільних підручників

Наталя Дуляба

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На сайті Міністерства освіти і науки України у вільному доступі з’явились шкільні електронні підручники. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

На сайті міністерства опублікували електронні шкільні підрічники для учнів 1-2, 4-5, 7-10 класів, а також онлайн-посібники для школярів, які вивчають курс «Фінансова грамотність». Завантажити підручники можна тут.

Як повідомляв Львівський портал, доставка підручників для всіх шкіл в Україні відтерміновується орієнтовно до жовтня. Через це МОН пообіцяло викласти в Інтернет електронні версії підручників до 1 вересня.

Через зрив поставки підручників МОН прийняло рішення про реорганізацію Інституту модернізації змісту освіти (ІМЗО). Реорганізація передбачає проведення аудиту, звільнення усіх співробітників та проведення повторних конкурсів на посади.

Нагадаємо, також МОН закликав вчителів не просити батьків докуповувати підручники і друковані зошити, оскільки у навчанні протягом вересня вони ще не будуть потрібні.

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