ОСТАННІ НОВИНИ

Метеозалежним варто поберегтися: синоптики попередили про температурні «скачки» у вересні

Олена Карп'юк

|

У вересні на українців чекає не тільки аномально тепла погода, але і температурні «скачки». Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

 

Як розповіла заввідділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, у вересні очікуються значні перепади температур між денними і нічними показниками. До прикладу, якщо у перші дні осені в столиці вдень очікується 30 градусів вище нуля, то вночі буде дуже свіжо – 15 градусів вище нуля.

«Це, звичайно, дуже негативно відбиватиметься на метеочутливих людях, особливо на тих, хто страждає серцево-судинними захворюваннями», – зазначила Віра Балабух.

Разом із тим вона підкреслила, що негативний вплив температурних амплітуд може бути повністю знівельований підвищеним атмосферним тиском.

Також Віра Балабух розповіла, що вже у другій половині вересня температурний режим нормалізується і стане осіннім: вдень температура буде підніматися до 16 (іноді до 19-20) градусів вище нуля, а в нічний час стане зовсім прохолодно – 6-10 градусів тепла.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...