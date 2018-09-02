Метеозалежним варто поберегтися: синоптики попередили про температурні «скачки» у вересні

У вересні на українців чекає не тільки аномально тепла погода, але і температурні «скачки». Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

Як розповіла заввідділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, у вересні очікуються значні перепади температур між денними і нічними показниками. До прикладу, якщо у перші дні осені в столиці вдень очікується 30 градусів вище нуля, то вночі буде дуже свіжо – 15 градусів вище нуля.

«Це, звичайно, дуже негативно відбиватиметься на метеочутливих людях, особливо на тих, хто страждає серцево-судинними захворюваннями», – зазначила Віра Балабух.

Разом із тим вона підкреслила, що негативний вплив температурних амплітуд може бути повністю знівельований підвищеним атмосферним тиском.

Також Віра Балабух розповіла, що вже у другій половині вересня температурний режим нормалізується і стане осіннім: вдень температура буде підніматися до 16 (іноді до 19-20) градусів вище нуля, а в нічний час стане зовсім прохолодно – 6-10 градусів тепла.