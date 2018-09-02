Безпечної дози алкоголю не існує, – Супрун

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун спростувала міф про те, що існує безпечна доза алкоголю. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

Хибно думати, що медичні міфи поширені лише в Україні, насправді їх вистачає у всьому світі. Більше, того існують справжні світові медичні міфи, і один з них – це те, що існують безпечні дози алкоголю. Як філософський камінь у Середні віки, сучасні вчені шукають безпечну дозу алкоголю. І не знаходять.

Нещодавно один із найавторитетніших медичних журналів The Lancet опублікував результати дослідження впливу алкоголю на здоров’я людини від науковців міжнародної колаборації Global Burden of Diseases. Висновок – безпечної дози алкоголю не існує. Незалежно від кількості, вживання алкоголю призводить до втрати здоров’я та життя», – написала Уляна Супрун.

Вона наголосила, що до основних причин смертності, спровокованих алкоголем, відносяться: серцево-судинні захворювання, різні види раку (молочної залози, печінки, кишківника), цироз печінки, інфекційні хвороби, аварії, травми.

Найбільші значення середнього споживання алкоголю серед жінок зафіксували в Україні – 4,2 дози на день (1 доза – це 10 грамів етилового спирту), серед чоловіків у Румунії – 8,2 дози, в українських чоловіків – п’яте місце та 7,0 дози на день.

У 2016 році в Україні загинули 25 тисяч жінок та 53 тисячі чоловіків від причин, що пов’язані з вживанням алкоголем. Це складає 8,5% усіх смертей для жінок та 18% для чоловіків.

«Результати дослідження суперечать багатьом рекомендаціям щодо переваг для здоров’я споживання алкоголю в помірних дозах. Те, що мінімальне вживання алкоголю трохи знижує захворюваність на ішемічну хворобу серця, не перекриває його шкоди від інших хвороб у довгостроковій перспективі. Тобто всі можливі позитивні ефекти, які містить в собі алкоголь, зрештою, перекриваються його згубними властивостями», – підсумувала Уляна Супрун.