За добу на Львівщині сталось 48 ДТП

Протягом минулої доби, 31 серпня, на дорогах Львівщини правоохоронці зафіксували 48 аварій. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Загалом за добувиникло 48 дорожньо-транспортних пригод: 29 – у Львові, ще 19 – на території області. В одній з аварій постраждав велосипедист.

За наслідками інших ДТП правоохоронці склали 47 адміністративних протоколів за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення на винуватців ДТП штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.