Від сьогодні школярі безкоштовно їздитимуть у львівських маршрутках

Від сьогодні, 1 вересня, учні знову зможуть їздити безкоштовно у маршрутках Львова, адже протягом літа проїзд для них був платним. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

«У нас є ухвала сесії Львівської міської ради, яка надає дітям шкільного віку право на пільговий безкоштовний проїзд у автобусних маршрутах загального користування за умови пред’явлення учнівського квитка або іншого документа, який посвідчує статус школяра. Таке право учні мають протягом навчального року, за винятком періоду літніх канікул у загальноосвітніх навчальних закладах.

Отож із 1 вересня учні знову можуть їздити безкоштовно. Тому ми ще минулого тижня надіслали листи усім нашим перевізникам з нагадуванням про це», – розповів в.о. начальника управління транспорту міськради Олег Партика.

Зазначимо, у трамваях і тролейбусах учні можуть їздити безоплатно протягом цілого року.

Як повідомляв Львівський портал, ухвалу про безкоштовний проїзд учнів у маршрутках прийняла Львівська міська рада 19 квітня. Однак в травні до неї внесли зміни, які передбачають безоплатний проїзд школярів за винятком літніх канікул.

Додамо також, що автотранспортні підприємства Львова погодилися безкоштовно возити учнів, але натомість вимагають від міськради компенсацій за пільгові перевезення інших категорій населення.