Петро Порошенко привітав українців із Днем знань

Президент Петро Порошенко сьогодні, 1 вересня, привітав україців із Днем знань та початком нового навчального року. Про це йдеться на офіційному сайті президента, передає Львівський портал.

Петро Порошенко відзначив, що старто нового 2018/2019 навчального року є своєрідним рубіжем, пов’язаним із прагненнями та починаннями, надіями та подальшими здобутками.

«І сьогодні цей рубіж особливий: стає масштабною реалізація прогресивних положень нового Закону України «Про освіту», який відкриває шлях до довгоочікуваних системних змін і дає можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію для кожної людини.

Попри російську військову агресію держава в пріоритетному порядку дбає про інтелектуальне збагачення молодих поколінь, від яких залежить добробут і процвітання українського народу та утвердження обраного нами європейського майбутнього», – наголосив президент.

Порошенко також зауважив, що позитивні зміни у вітчизняній освіті відчують і ті, хто вперше переступить шкільний поріг й буде навчатися за принципами Нової української школи, і ті, хто здобуватиме професію у студентській аудиторії.

«Висловлюю повагу та подяку усім, хто навчає і виховує та кого вдячні учні і студенти називають високим іменем Учителя. Успіхів вам і радості від вашої шляхетної праці, а вихованцям – перемог і здобутків. Бажаю усім міцного здоров’я, мирного неба, щедрої долі та нових звершень в ім’я України», – побажав Петро Порошенко.

Нагадаємо, День знань у школах Львівщині цьогоріч відзначатимуть не 1 вересня, а 3 вересня. Натомість сьогодні, 1 вересня, у чотирьох львівських вишах відбулась посвята першокурсників у студенти.

Також Львівський портал повідомляв про те, що з 1 вересня стартує Нова українська школа. Тепер на дітей у молодших класах чекає зовсім новий підхід до навчання: малеча буде більше гратися, експериментувати та більше працювати у колективі. Таким чином освіта базуватиметься більше на вміннях та навичках. Детальніше про нововведення читайте тут.