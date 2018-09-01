У львівських вишах пройшла «посвята» у першокурсники

Сьогодні, 1 вересня, відразу у чотирьох вищих навчальних закладах Львова відбулися урочистості з нагоди «посвяти» у студенти. Про це повідомляє Львівський портал.

Посвята абітурієнтів у студенти сьогодні пройшла у Національнальному університеті «Львівська політехніка», Львівському національному університеті ім. Івана Франка, Національному лісотехнічному університеті, Львівському державному університеті фізичної культури.

Як повідомили у прес-службі міськради Львова, на території вишів відбулися урочистості, а першокурсники склали присяги. Згодом студенти зустрінуться із керівництвом своїх факультетів.

Також сьогодні, о 14:00 год., в актовій залі Франкового університету відбудеться святкове засідання Вченої ради.

Зазначимо, що лише у Львівській політехніці першокурсниками цьогоріч стали 9 тисяч абітурієнтів.

Фото: ЛМР, ЛОР