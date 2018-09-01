Біля вокзалу у Львові ром обікрав і підрізав ножем чоловіка

Вчора, 31 серпня, у Залізничний відділ поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що в операційне відділення госпіталізували 40-річного мешканця Луганської області з проникаючим пораненням грудної клітки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що близько 03:30 год. ночі, коли потерпілий перебував поблизу головного залізничного вокзалу, на нього напали невідомі. Встромивши ніж у правий бік тулуба, вони забрали у чоловіка сумку, в якій знаходились дві куртки, фотоапарат та гроші.

Згодом поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 34-річний мешканець Закарпаття, у якого вони вилучили речові докази. Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Наразі проводиться досудове розслідування.