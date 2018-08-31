Центр «Жіночі перспективи» запрошує на Форум

ГО «Центр «Жіночі перспективи» запрошує взяти участь у Форумі «Ініціатива «Партнерство «Відкритий Уряд» — план дій на 2018−2020 рр.». Захід відбудеться у Львові 6 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

До участі запрошують зацікавлених представників організацій громадянського суспільства та державних органів влади, профільних експертів і представників ЗМІ із Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Хмельницької областей.

Під час роботи Форуму учасники зможуть:

— дізнатися про пріоритетні напрями реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (ПВУ), що вже впроваджені в Україні;

— ознайомитись із заходами, які планують реалізовувати у 2018 -2020 рр.;

— напрацювати рекомендації щодо поліпшення користування інструментами Відкритого Уряду на місцях.

Зареєструватися для участі у Форумі можна за посиланням: https://goo.gl/forms/8ykLW7xGeKxXDXXE3

Через обмежену кількість місць, організатори залишають за собою право відбору учасників. Відібраним учасникам буде надіслано запрошення на участь у Форумі до 3 вересня. Організатори забезпечують покриття витрат на дорогу до/зі Львова тільки за наявності квитків в обидва боки (не вище економ- або ІІ класу), та харчування учасників.

Форум проводить ГО «Центр «Жіночі перспективи» за фінансової підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй, у рамках проекту «Партнерство «Відкритий Уряд» — кроки назустріч співпраці», який реалізується у партнерстві з іншими організаціями громадянського суспільства: ОМГО «Волинський Інститут Права» (м. Луцьк), Благодійним фондом «Центр громадських ініціатив» (м. Перечин) та ГО «Подільська правова ліга» (м.Хмельницький).

Довідка

«Партнерство «Відкритий Уряд» — це багатостороння міжнародна ініціатива, покликана об’єднати зусилля урядів та громадянського суспільства для створення позитивних змін у житті громадян. У рамках реалізації попередніх планів дій ПВУ, запроваджено державне фінансування політичних партій, доступ до відкритих даних та архівів комуністичного режиму, Єдиний веб-портал використання бюджетних коштів, система електронних публічних закупівель «ProZorro», електронні петиції, ЕІТІ стандарти, електронні декларації, тощо.