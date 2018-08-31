На Знесінні відремонтують спортивний майданчик

Сьогодні, 31 серпня, виконавчий комітет міськради Львова надав дозвіл ЛКП «Спортресурс» на здійснення закупівлі капітального ремонту дитячо-спортивного майданчика на вул. Ковельській, 67, що в мікрорайоні Знесіння. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Капітальний ремонт спортивного майданчика на вул. Ковельській, 67 розпочнуть наприкінці вересня. Зокрема, запланована заміна покриття та огорожі міні-футбольного майданчика. Вартість всіх робіт становить 1,5 млн грн.

Завершити ремонт майданчика мають у листопаді.

Зазначимо, цього року з бюджету міста виділили 9 млн грн на майданчики, підпорядковані ЛКП «Спортресурс».