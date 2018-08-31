ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині судитимуть мешканця Сокаля, який обікрав квартиру та фітнес-центр

Юлія Шпак

|

У Трускавці судитимуть 30-річного мешканця Сокаля, який обікрав квартиру та фітнес-центр. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

У відомстві зазначають, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період 24-25 серпня цього року зловмисник вчинив крадіжки із квартири мешканця Трускавця, приміщення фітнес-центру, а також автомобіля. Загальна сума збитків становила понад 33 тис грн.

Під час досудового розслідування до фігуранта застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Трускавецького міського суду для розгляду по суті.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...