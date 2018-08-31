На Львівщині судитимуть мешканця Сокаля, який обікрав квартиру та фітнес-центр

У Трускавці судитимуть 30-річного мешканця Сокаля, який обікрав квартиру та фітнес-центр. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

У відомстві зазначають, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період 24-25 серпня цього року зловмисник вчинив крадіжки із квартири мешканця Трускавця, приміщення фітнес-центру, а також автомобіля. Загальна сума збитків становила понад 33 тис грн.

Під час досудового розслідування до фігуранта застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Трускавецького міського суду для розгляду по суті.