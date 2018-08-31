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На Львівщині затримали нелегальних перевізників одягу

Олександр Косик

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Працівники Львівської митниці ДФС вилучили понад півтори тисячі штук одягу та взуття, що ввозились з порушенням митних правил. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

 

В усіх випадках товари намагались ввезти з Республіки Польщі мікроавтобусами громадяни України смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор». В такий спосіб вони заявили про відсутність в них будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню, або які належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлені заборони чи обмеження.

Автомобілі було скеровано в місце поглибленого огляду транспортних засобів. Там в багажних відділеннях автомобілів було виявлено товари, сумарна вага яких перевищує норми встановлені ст. 374 Митного кодексу України. Зокрема в одному були чоловічі костюми, жіночі блузки та штани різних моделей та розмірів. Загалом 105 штук одягу. В іншому транспортному засобі митники виявили 1416 шт. чоловічої та жіночої білизни, а в третьому − жіноче та чоловіче взуття, а також жіночі светри та куртки. Весь товар новий з маркуванням польських, італійських та турецьких виробників.

Згідно з нормами ст. 374 Митного кодексу України товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, не підлягають письмовому декларуванню (за винятком товарів, на які відповідно до статті 197 цього Кодексу встановлено обмеження щодо переміщення громадянами через митний кордон України, і випадків, передбачених частиною другою цієї статті) та не є об’єктами оподаткування митними платежами.

За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил, передбачених ст. 471 Митного кодексу України. Товари вилучено. Їх вартість буде встановлена додатково. Справи для розгляду та прийняття рішення скерують до суду.

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