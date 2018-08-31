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Майстер-класи та показові виступи: цієї неділі у Львові проведуть свято для дітей

Юлія Шпак

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Уже цієї неділі, 2 вересня, у Львові відбудеться масштабний дитячий захід — Територія дитячого дозвілля. На майданчику Території клуби та гуртки презентуватимуть львів’янам свою роботу. Упродовж цілого дня вони проводитимуть майстер-класи, показові виступи, презентації для дітей, батьків та всіх відвідувачів заходу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Дітей розважатимуть веселі та креативні аніматори Дитячої планети, відбуватимуться різноманітні конкурси та забави, де можна буде отримати корисні подарунки.

Для найменших відвідувачів свята працюватиме мистецька ігрова «Зона Малюка». Діти у формі гри вивчатимуть англійську мову, братимуть участь у розважальних конкурсах та вікторинах.

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