Львів’янка, що «стояла» на черзі більше 30 років, отримала від мерії квартиру

Львів’янка, яка перебувала на черзі у Львівській міській раді з 1984 року, таки отримала від мерії двокімнатну квартиру. Відповідне рішення сьогодні, 31 серпня, прийняв виконавчий комітет міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Як зазначили під час обговорення представники управління житлового господарства міської ради, надання жінці квартири на вул. Я. Остряниці, що в Шевченківському районі, погодила і громадська комісія з житлових питань. Площа помешкання становить 22,4 кв м.

Львів’янка «стоїть» на черзі у мерії вже 34 роки, також вона є дружиною учасника бойових дій в Афганістані.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Нагадаємо, нещодавно міськрада Львова узаконила самочинно збудований житловий комплекс в обмін на квартири.