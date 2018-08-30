Злодія, який проник у квартиру, підібравши ключ, «застукав» на гарячому 14-річний родич власниці

У Львові затримали 29-річного злодія, який проник у квартиру, підібравши ключ до дверей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

В Шевченківський відділ поліції 29 серпня звернулася із заявою 74-річна мешканка Львова. Жінка повідомила, що невідома особа, підібравши ключ до замка на вхідних дверях, викрала з її квартири планшет, два фотоапарати, мобільний телефон, наручний годинник та інші речі. Загальна сума заподіяних збитків – щонайменше 10 000 гривень.

Коли зловмисник вже спакував чуже майно, його застав у квартирі 14-річний родич пенсіонерки. Поява дитини не зупинила чоловіка – він втік з місця події разом із награбованим.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – 29-річного львів’янина. Він затриманий в порядку ст.208 КПК України. Сумку з речами, які належать потерпілій, у нього вилучено.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Зараз проводиться досудове розслідування.