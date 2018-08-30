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За кращі результати учнів на ЗНО вісім шкіл Львова отримають мультиборди

Олена Карп'юк

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Школи, учні яких цьогоріч отримали найвищі бали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з базових дисциплін (200 і 400 балів), в новому навчальному році отримають додатково мультиборди. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

«Як ви знаєте, ми у Львові маємо 17 дітей, які отримали із ЗНО 200 і 400 балів. Кожен отримав подарунок від міста: хто отримав 200 балів, то була премія 2 000 гривень, хто отримав 400 балів – 10 000 гривень.

Але важливо відзначити і школи, де ті діти навчались. Є, наприклад, наш фізико-математичний ліцей. Там є троє учнів, які отримали найвищі бали. Значить додатково три мультиборди піде в цей ліцей. І в кожну школу, де є переможці, – плюс один мультиборд. Тому що маючи таке обладнання, вчителі зможуть ще краще пояснювати дітям хімію, фізику, математику», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Відтак мультиборди отримують 8 шкіл Львова:

  1. Львівська спеціалізована загальноосвітня школа № 8 з поглибленим вивченням німецької мови (1 мультиборд вже має)
  2. Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов (1 мультиборд вже має)
  3. Львівська спеціалізована середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 45 з поглибленим вивченням англійської мови (2 мультиборди вже має)
  4. Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському національному університеті імені Івана Франка (3 мультиборди вже має)
  5. Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 52 ім. М. Лобачевського з поглибленим вивченням математичних наук м. Львова (1 мультиборд вже має)
  6. СЗШ № 42 м. Львова (1 мультиборд вже має)
  7. СЗШ № 13 (1 мультиборд вже має)
  8. Навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня — гімназія «Гроно» (2 мультиборди вже має).

Зазначимо, що зараз у львівські школи вже закупили 142 мультиборди.

Як повідомляв Львівський портал, цього року за результатами ЗНО у Львові 15 учнів отримали по 200 балів, а ще двоє — по 400 балів. Всіх їх міська та обласна влади нагородили грошовими преміями.

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