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Випускники із найвищими балами ЗНО у Львові отримали грошові премії

Дарина Смеречанська

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На площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності відзначили випускників, які за результатами ЗНО набрали максимум балів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Відмінників, які отримали на ЗНО 200 та 400 балів, нагородили грамотами та грошовими подарунками у розмірі 4 та 8 тисяч гривень відповідно.

Нагадаємо, що зовнішнє незалежне оцінювання цього року найкраще здали випускники Києва, а також Харківської та Львівської областей.

«Якщо подивитися рейтинг регіонів за показниками зовнішнього незалежного оцінювання, Львівщина має чим похвалитися – ми продовжуємо тенденцію минулих років і сьогодні наші випускники знову серед лідерів в Україні. Пишаємось нашими абітурієнтами і продовжуємо інвестувати в освіту – майбутнє України», – наголосила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

За її словами, цьогоріч 26 випускників Львівщини здали ЗНО із результатом у 200 балів. Цікаво, що обидва випускники, які набрали максимум балів із географії в Україні – із Львівської області. Фізику на 200 балів здали троє абітурієнтів, хімію – дев’ятеро.

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