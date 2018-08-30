За хабар поліцейським водію загрожує чотири роки тюрми

Радехівською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 41–річного громадянина, який пропонував неправомірну вигоду працівникам поліції за їзду у стані алкогольного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

За даними відомства, нещодавно мешканець міста Броди за 10 тис грн намагався вирішити з інспектором Управління патрульної поліції Львівщини питання про непритягнення його до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом після позбавлення його водійських прав та за їзду у стані алкогольного сп’яніння.

Від запропонованої неправомірної вигоди правоохоронці відмовились і одразу ж викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Зловмиснику також інкриміновано пропозицію дачі хабара службовій особі.

Горе-водію загрожує до 4 років позбавлення волі.