ОСТАННІ НОВИНИ

За хабар поліцейським водію загрожує чотири роки тюрми

Омелян Шевчук

|

Радехівською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 41–річного громадянина, який пропонував неправомірну вигоду працівникам поліції за їзду у стані алкогольного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

За даними відомства, нещодавно мешканець міста Броди за 10 тис грн намагався вирішити з інспектором Управління патрульної поліції Львівщини питання про непритягнення його до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом після позбавлення його водійських прав та за їзду у стані алкогольного сп’яніння.

Від запропонованої неправомірної вигоди правоохоронці відмовились і одразу ж викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Зловмиснику також інкриміновано пропозицію дачі хабара службовій особі.

Горе-водію загрожує до 4 років позбавлення волі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...