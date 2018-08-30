СБУ викрила соцмережних провокаторів, яких Росія найняла для втручання в президентські вибори

На Дніпропетровщині СБУ викрила підготовку РФ до втручання у майбутні вибори Президента України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відомства.

Так, правоохоронці протягом серпня викрили та заблокували діяльність мережі Інтернет-агітаторів, яких російські спецслужби залучили до заходів із підготовки до втручання у хід проведення майбутніх виборів Президента України.

Оперативники СБ України встановили, що російські спецслужби залучили до «співпраці» через комунікативні можливості Інтернету мешканців міст Дніпро, Кривий Ріг та Нікополь, які є адміністраторами груп у соціальних мережах. Спецслужби РФ поставили завдання із підготовки «плацдарму» для проведення заздалегідь запланованих заходів із впливу на хід проведення майбутніх виборів Президента України через маніпулювання громадською думкою Інтернет-користувачів.

Серед завдань, що ставились представниками країни-агресора, був пошук блогерів та активних дописувачів груп соціальних мереж, які за грошову винагороду мали публікувати надіслані з Росії політичні новини. Адміністратори також мали залучити «підставних» осіб для реєстрації Інтернет-сайтів в українському сегменті доменних імен.

За вказані дії росіяни пропонували грошову винагороду. Мешканець Дніпра мав ще й самостійно відшукати та замовити послуги із просування Інтернет-ресурсів та контенту у ІТ-компаніях, розташованих у південно-східних регіонах України.

За задумом спецслужб Росії, такі дії мали приховати їхню причетність до поширення «фейкових» новин та популяризації окремих проросійських учасників виборчого процесу.

Російські куратори також планували заходи для загострення суспільно-політичної обстановки напередодні та під час проведення виборів Президента України. Для цього виконавці повинні були «перекручувати» новини для дискредитації органів державної влади і місцевого самоврядування та створити у соціальних мережах групи нібито патріотичного направлення. На цих ресурсах була запланована публікація деструктивних матеріалів, у тому числі із закликами до насильницької зміни конституційного ладу України та порушення її територіальної цілісності.

Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження про вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, проводяться слідчі (розшукові) дії із збирання доказів, необхідних для притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Фото: СБУ