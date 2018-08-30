Львів'ян попереджають про дощі з грозами

Завтра, 31 серпня, у Львові вночі та вранці місцями туман видимістю 200−500 м, а у другій половині дня очікують подекуди грози та град. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За інформацією синоптиків, погоду завтра обумовить малоградієнтне баричне поле пониженого атмосферного тиску та вплив у другій половині дня атмосферного фронту від циклону з центром над Балтійським морем.

Впродовж дня у Львові очікують мінливу хмарність, переважно без опадів. У другій половині дня можливі короткочасний дощ, гроза, град. Вночі та вранці — туман. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі 10−12°, вдень 24−26° тепла.