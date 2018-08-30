ОСТАННІ НОВИНИ

Львів'ян попереджають про дощі з грозами

Дарина Смеречанська

|

Завтра, 31 серпня,  у Львові вночі та вранці місцями туман видимістю 200−500 м, а у другій половині дня очікують подекуди грози та град. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

За інформацією синоптиків, погоду завтра обумовить малоградієнтне баричне поле пониженого атмосферного тиску та вплив у другій половині дня атмосферного фронту від циклону з центром над Балтійським морем.

Впродовж дня у Львові очікують мінливу хмарність, переважно без опадів. У другій половині дня можливі короткочасний дощ, гроза, град. Вночі та вранці — туман. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі 10−12°, вдень 24−26° тепла.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...