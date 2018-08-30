Двох львівських митників судитимуть за махінації з автівками, привезеними зі США

Сьогодні, 30 серпня, прокуратура Львівської області повідомила про підозру двом інспекторам відділу митного оформлення «Скнилів» митного поста «Західний» Львівської митниці ДФС у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури області.

Митникам інкримінують неналежне виконання своїх службових обов’язків, внаслідок чого під час розмитнення вживаних автомобілів, придбаних у США, не проведено повного нарахування платежів.

Відтак працівникам митного поста «Західний» оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Наразі триває слідство, проводяться необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині викрили митників, які організували корупційну схему ввезення автівок на «євро номерах».