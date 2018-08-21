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На Львівщині викрили митників, які організували корупційну схему ввезення автомобілів на «єврономерах»

Юлія Шпак

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Сьогодні, 21 серпня, правоохоронці викрили  посадових осіб одного з митних постів Львівщини. Митники організували корупційну схему ввезення автомобілів на «єврономерах». Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

 

Зазначається, що правоохоронцями викрита злочинна «схема» ввезення на територію Україну транспортних засобів на іноземній реєстрації без належного митного оформлення. В подальшому правоохоронці встановили та задокументували працівників митного посту Львівської митниці ДФС, які за безперешкодний перетин даних автомобілів отримували неправомірну вигоду.

Детективами слідчого управління ГУ НП у Львівській області було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Задокументовано  ввезення за вказаною схемою 8 транспортних засобів.

«Сьогодні правоохоронці затримали державного інспектора митного поста після розподілу одержаних хабарів. Під час обшуку його автомобіля правоохоронці виявили та вилучили 550 доларів США та 12 тисяч гривень», – зазначають у поліції.

Крім того, за результатами проведення  обшуків транспортних засобів інших працівників цієї ж зміни митного поста було вилучено ще понад 60 тисяч гривень, 2,5 тисяч доларів США та 200 євро.

На даний час вирішується питання про затримання посадовців митного поста у порядку ст.208 Кримінально процесуального кодексу України.

Фото: поліції

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