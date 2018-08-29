ЗНО з математики може стати для вступників обов'язковим

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявила, що МОН пропонуватиме зробити Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики обов’язковим. Про це вона повідомила на прес-конференціі щодо підготовки до нового навчального року, старту Нової української школи та зміни закупівель підручників, передає РБК-Україна.

“Ми зараз маємо переглянути систему як методики викладання математики, так і кількість викладання її у школі. Ми ще не прийняли рішення, але обговоримо це із громадськістю. Але ми запропонуємо ЗНО з математики обов’язковим, я думаю”, – сказала Гриневич.

До слова, у 2018 році 340 млн гривень передбачено на капітальні видатки університетів.

Зазначається, що 58 875 вступників на бакалавр отримали рекомендації для зарахування на бюджет у закладах МОН по широкому конкурсу. 67 954 вступників на бакалавр загалом по країні зараховано на бюджет. 62 040 вступників на магістратуру зараховано на бюджет.

Раніше Львівський портал повідомляв, що опубліковано рейтинг найкращих шкіл Львова за підсумками ЗНО.