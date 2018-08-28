Оприлюднено рейтинг найкращих шкіл Львова за підсумками ЗНО

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Львова, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2018 року.

Відтак, в ТОП-10 найкращих загальноосвітніх закладів Львова потрапили:

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка;

Львівська академічна гімназія при Національному університеті «Львівська політехніка»;

Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка;

Львівська гімназія «Євшан»;

Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов;

Приватна школа «Ерудит» приватного підприємства «Ерудит»;

Львівський НВК ім. В. Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови «Спеціалізована школа І ст.-гімназія»;

Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл.;

Львівська українська приватна гімназія;

НВК «Школа І ст. – гімназія «Гроно»м. Львова;

Переглянути рейтинг та бали інших шкіл Львівської області можна тут.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.

Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.